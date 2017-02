Ob die ASVler in der Rückrunde im Titelkampf noch ein Wörtchen mitreden werden können, wird sich weisen. „Passieren kann immer was“ orakelte Sektionsleiter Harald Mayer nach dem Transferschluss. Da wusste er, dass er mit Roman Tullis, Christoph Witamwas und Oliver Augustini drei Kracher an Land gezogen hatte. „Im Normalfall packt Wallern das“, meint jedoch Trainer Michael Porics sportlich-nüchtern.

Elf Punkte in 13 Runden auf- und den USC dann noch zu überholen, dieses Kunststück fällt wohl unter die Kategorie „Wunder“. Das Ziel ist klar, im Frühjahr soll sich eine Mannschaft einspielen, die dann in der Saison 2017/18 um den Titel mitspielt. Der Coach selber weiß – auch aus seiner sportlichen Vergangenheit (mitunter beim SC Eisenstadt und SV Mattersburg oder SC Ritzing und SV Oberwart), dass Kondition, welche man sich im Winter antrainiert weit bis in den Herbst als Grundlage für eine optimale Fitness ist.

Dementsprechend stehen seine Kicker bereits in der fünften Woche der Vorbereitung. Anfangs blieben die tollen Ergebnisse aus – schwere Beine sowie kurzer Atem waren das Resultat der beinharten Übungseinheiten. Da die Siegendorfer auf den Luxus eines Kunstrasens (gegenüber vom Sportplatz am Gelände der Neuen Mittelschule) zurückgreifen können, kam das Trainieren mit dem Ball nicht zu kurz.

Das macht sich jetzt bemerkbar: am Samstag wurde der 2. Liga Mitte-Verein Oberpullendorf mit 6:2 deklassiert. Schwer in Form präsentierte sich dabei Juraj Dovicic, der dreimal ins Netz traf. Er profitiert von der trickreichen und schnellen Spielweise von Tomislav Ivanovic, der selber im Doppelpack netzte. Dieser kann sich auf seinen „Sechser“ Christoph Witamwas verlassen. Obwohl Routinier Roman Tullis verletzungsbedingt pausierte, stand die Vierer-Abwehrkette schon ziemlich kompakt. Nach dem Schlusspfiff blickten alle Siegendorfer Betreuer und Spieler zufrieden drein.