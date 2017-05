Das äußerst gewagte (Routinier und Ex-Profi Lukas Mössner zusammengespannt mit einem Haufen williger Youngsters), aber sparsame Projekt der Schurldorfer hat bisweilen nur einmal funktioniert. In sieben Spielen ging man sechsmal als Verlierer vom Platz, lediglich das Heimspiel gegen Breitenbrunn wurde durch einen Last-Minute-Penalty 3:2 gewonnen.

Jetzt kommt Schlusslicht Tadten, da gilt außer einem Dreipunkter nichts anderes. Die Seewinkler präsentierten sich nach dem feststehenden Fixabstieg alles andere als locker. Gegen Andau musste die Knöbl-Elf vier Trümmer einstecken.

Trainer Rolf Meixner spricht von vier Pflichtsiegen, bezeichnet die Tadten-Partie als Achtelfinale um den Ligaerhalt. „Sollten wir am Freitag nicht gewinnen, gehen die Planungen in eine andere Liga weiter“, so der Coach. „Wir wollen den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffem.“

Wenig Routine im Kampf gegen den Abstieg

Viele Routiniers hat Meixner nicht im Kader. Vorne ist Mössner eine Bank, er ist aber auch ein Alleinunterhalter, der zumindest ins Tor trifft. Tormann Lukas Mock ist da ebenfalls schon ein „alter Hase“ wie der zuletzt Gesperrte Michael Hahnekamp. Eingewechselt wurde zudem Paul Hahnenkamp, der zwar rund 100 UFC-Spiele auf dem Buckel hat, aber lange pausierte. „Den haben wir not-reaktiviert“, so Meixner weiter.

Sportlich in der Pflicht und mit dem Rücken zur Wand stehen auch schon die Apetloner. Sie haben in der Rückrunde noch keinen vollen Erfolg aufzuweisen. Doch ohne Siege wird man kaum in der Liga bleiben können. Jetzt kommt am Samstag (18 Uhr) der schwere Gang nach Trausdorf, ein voller Erfolg soll Motivation genug sein für das Seewinkel-Classico eine Woche darauf gegen Illmitz. Die Trausdorfer selber gewannen überraschend in Tadten durch ein Tor in der Nachspielzeit.