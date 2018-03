Nach der 1:2-Pleite gegen Winden war sich Trausdorf-Trainer Viktor Hanak bewusst, dass er die sportliche Verantwortung für die zwei Pleiten in Serie zu tragen hat. „Das ist eben so“, meint Hanak. „Deswegen habe ich Obmann Günther Guszich in Kenntnis gesetzt, dass ich meinen Job zur Verfügung stelle. Vielleicht hilft frischer Wind.“

Goran Batar (r.) bekommt in Trausdorf vielleicht einen neuen Coach. | BVZ

Hanak spricht von einer anfangs idealen Vorbereitung. Nach vier Wochen soll die Mannschaft tot gewesen sein. Der Wintereinbruch sowie Verletzungen und Urlaube haben alles durcheinandergebracht. Improvisation stand an der Tagesordnung.

Auch mit der Hierarchie innerhalb der Truppe gab es immer wieder Probleme. Hanak, der neun Jahre in Trausdorf ist, hat mit einigen Kickern noch aktiv gespielt. „Wenn es läuft, ist das kein Problem. Wenn nicht, dann kommt Kritik verschieden an.“

„Ich kann mir keinen Vorwurf machen“

Klar, „Gestande“ lassen sich dann nicht so rasch sagen, was zu tun ist, stiften mitunter auch Unruhe. Zudem begehren die jungen Kicker aus der Reserve auf. Nach dem Motto: Wieso bekommen wir keine Chance, wenn es oben nicht läuft. „Ich habe früher ganz oben gekickt und merke, dass man im Amateurbereich Abstriche machen muss“ so Hanak weiter. „Ich kann mir keinen Vorwurf machen. Ich habe ein Konzept, jedes Training ist geplant und vorbereitet.“