Die 39 Lenze merkte man Viktor Hanaks als Spielertrainer in der jüngeren Vergangenheit kaum an. Der Ungar war aus der Stammmannschaft nicht wegzudenken. Nun gibt es eine Planänderung.

Nach einer Unterredung mit Obmann Günter Guszich war es eine beschlossene Sache – Hanak wird ab sofort nur mehr als Trainer agieren und kann sich somit mehr auf die Entwicklung des Teams konzentrieren.

„Eigentlich hatte ich das alles etwas anders geplant“, gibt Hanak zu. „Jetzt aber bin ich froh, dass es so ist. Bei den Trainingseinheiten und Spielen bin ich draufgekommen, wie wichtig es ist, dass ich mich auf das Coachen zu 100 Prozent konzentrieren kann. Gespielt habe ich in meinem Leben schon genug, jetzt sind andere dran.“ Sollten jedoch alle Stricke reißen – sprich die Verletztenliste viel zu lang sein – wird er sicher als Stand-by-Kicker zur Verfügung stehen. Die ersten Tests verliefen bereits verheißungsvoll.

Neuer Stürmer hat sich schon eingelebt

Beim 4:0-Erfolg gegen Hornstein konnte beispielsweise Neo-Stürmer Alex Maka überzeugen. Der 20-jährige Ungar erzielte zwei Tore. „Wir möchten ihm eine Plattform bieten, um sich eventuell für höhere Aufgaben zu empfehlen“, freut man sich in Trausdorf darauf, endlich einen Knipser in den Angriffsreihen zu haben. „So einen Spieler habe ich mir gewünscht“, so Hanak weiter.

Lukas Kornberger darf sich ein Leiberl in der Innenverteidigung erhoffen, mit 1,96 Metern Größe hat er zumindest körperlich die totale Übersicht. Mit Roman Dinser und Thomas Knezevic haben die Trausdorfer zwei talentierte Burschen, die behutsam an die Aufgaben in der Ersten herangeführt werden sollen. Marco Ilic wird wieder auf seine angestammte Position als Rechtsverteidiger übersiedeln.

Auf der linken Seite hingegen gibt es mehrere Varianten. Patrick Prokop gilt als verlässlicher Kicker, Stefan Barisits – er kam aus Sankt Georgen – stellt ebenfalls Ansprüche. Im Mittelfeld hat man auf der zentralen Position mit Stefan Reinhalter und Florian Stefanits zwei Kicker, die sowohl technisch als auch läuferisch überzeugen können. „Lieber habe ich Probleme, wie die Qual der Wahl, als Personalsorgen“, freut sich Hanak auf die Rückrunde.