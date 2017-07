Das Trausdorfer Manko ist rasch erklärt. Spielertrainer Viktor Hanak verfügte in der abgelaufenen Saison über keinen gelernten Stürmer – und auch über keinen Kicker, der für richtige Strafraumgefahr sorgen konnte. Bezeichnend für diese triste Situation ist die Tatsache, dass Verteidiger Marko Ilic ab und wann zum Offensivgeist umgeschult wurde.

Ilic war auch am torgefährlichsten, mit sechs Treffern war der Defensivmann der interne Torschützenkönig. Alex Maka, im Winter als Goalgetter geholt, traf lediglich viermal ins Netz und wurde längst wieder nach Hause geschickt. Um diese Misere zu beheben, wurde mit Mirza Sejmenovic ein echter Kracher verpflichtet. Der gebürtige Hirmer hat bei all seinen Stationen fast wie am Fließband getroffen. In Trausdorf kickte er schon in der Saison 2011/12 und wurde dabei Torschützenkönig.

Aus Hirm kommt mit Samir Mesanovic ein junges Stürmertalent, Goran Batar (Ex-Leithaprodersdorf) soll im Mittelfeld die Fäden ziehen. Ein weiterer Offensivspieler ist Tomas Batovski (Au). Martin Gendiar, Florian Schmidt und Adam Leidal komplettieren das Feld der Neulinge.