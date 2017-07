Das große Geld gibt es rund um die Bären-Arena nicht. Dessen ist sich Cheftrainer Manfred Riedmayer bewusst.

Er weiß aber auch, dass junge, hungrige und willige Spieler sowohl in der eigenen Jugend als auch in der Umgebung lauern, die darauf warten, eine Chance zu bekommen.

„Das ist auch unser Ziel“, so Riedmayer. „Immer Auswärtige zu holen, die einen Haufen Kohle verdienen wollen, geht absolut nicht.“ Dass es mit einem Stamm an Youngsters und Einheimischen sowie Top-Kickern auf ganz wichtigen Positionen (in der Defensive beispielsweise Abwehrchef Peter Mriglot und Tormann Roman Ostojic) funktionieren kann, hat der Chefcoach im Frühjahr bewiesen.

Da zahlreiche Verletzungen personell kaum kompensiert werden konnten, setzte sich Riedmayer sogar schon selbst als Wechselspieler auf die Bank. Sogar Tormanntrainer Viktor Dowitsch kam in einer Partie als Feldspieler zum Einsatz (er wurde dann mit der Ampelkarte ausgeschlossen, Anmerkung). Nun soll der Kader breiter aufgestellt werden.

Acht Spieler aus der U16 kommen dazu

Bei der Suche nach Verstärkungen wurde Winden zunächst in der Jugend fündig. Die talentiertesten acht U16-Kicker werden die Vorbereitung mit der Ersten mitmachen. Um die Talente optimal betreuen zu können, wurde das Trainerteam aufgestockt. Chef bleibt Riedmayer, Dowitsch kümmert sich weiterhin um die Torhüter. Den Boss wird am Platz Georg Haider (Ex-Weiden) unterstützen. Er hat auch in England Erfahrung gesammelt, war eineinhalb Jahre bei Crystal Palace.

Auch die U23-Mannschaft wird umstrukturiert und soll professionell arbeiten. Diese Aufgabe übernimmt Felix Baumgartner.

Die „Revue“ spielte zuletzt eine stiefmütterliche Rolle. Drei Partien konnten nicht ausgetragen werden, Rang zehn ist auch nicht gerade berauschend.