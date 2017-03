Für Breitenbrunns Trainer Gigi Ileana ist es ein Wiedersehen. In Sankt Georgen spielte er jahrelang, schoss zahlreiche Treffer und trainierte im Nachwuchs.

Der Wandervogel hat zuletzt angeschrieben. Ileana peitschte seine Truppe in Halbzeit zwei noch zu einem 3:1-Sieg gegen die spielstarken Andauer. „Das ist jetzt ein noch wichtigeres Spiel“, meinte Sportboss Manuel Böröcz.

Die Hausherren sind angeschlagen. Unter Coach Rolf Meixner gab es in zwei Rückrundenpartien ebensoviele Niederlagen. „Unterm Strich zählen nur das Ergebnis und die Punkte“, so Meixner. Bei der 2:3-Niederlage in Illmitz sah er durchwegs auch Positives. „Wir hätten in Führung gehen müssen. Dann sieht dort alles anders aus.“ Sein Hasenstall ist in einer Lernphase. Gerade in der Defensive erkennt man noch Abstimmungsprobleme. „Vor dem zweiten Gegentor hat die Zuordnung nicht gepasst“, stellt Meixner fest.

Knöbl-Mannschaft will weiter Punkte sammeln

In Tadten kommt es zum Duell der beiden besten Frühjahrsmannschaften. Diese Erkenntnis hilft den Hausherren aber nur in punkto Psychologie – das Team von Trainer Simon Knöbl ist immer noch abgeschlagen Tabellenletzter.

Die Trausdorfer trotzten Tabellenführer Wallern ein torloses Unentschieden ab und sind dementsprechend motiviert, um auch im Seewinkel zu bestehen. Nach dem Ersten geht es jetzt gegen den Letzten. „Das wird schwieriger als gegen Wallern“, erläutert Spielertrainer Viktor Hanak. „Für Tadten ist jedes Spiel ein Endspiel, die haben nichts zu verlieren.“

Während die Heimischen aus dem Vollen schöpfen und sich auf das Offensivtrio Kornaj-Bures-Grmann verlassen können, plagen die Trausdorfer Personalsorgen. Stefan Reinhalter hat nach der Diagnose Pfeiffersches Drüsenfieber immer noch Pause. „Wir werden die Aufgaben neu verteilen“, so Hanak.