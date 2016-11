Bei einem Event namens „Alpenmeeting“ in Innsbruck hätte wohl kaum jemand erwartet, dass Athleten aus dem Burgenland dominieren würden. So geschehen aber im Schwimmsport, wo der Union Schwimm Club Eisenstadt (USCE) am vergangenen Wochenende über 30 Medaillen abgeräumt hatte.

Bei einer extrem starken Teamleistung stach vor allem Florian Schumich hervor: Nicht nur die Wertung für die beste Leistung in der Altersklasse Schüler 2 ging an das Osliper Ausnahmetalent, auch sieben Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen darf Schumich nun sein Eigen nennen. Als Draufgabe schwamm das Talent noch zu drei Landesrekorden.

Insgesamt holte der Nachwuchs des USCE acht Goldene, elf Silbermedaillen und zwölf Mal den dritten Platz.