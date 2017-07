| NOEN

Nach langer Verletzungspause und einigen Rückschlägen hängt der Verteidiger seine Packler endgültig an den Nagel. „Nach Meniskus- und Knorpelschäden geht es einfach nicht mehr. Die Ärzte haben mir auch dazu geraten. Gesundheit geht vor“, begründete Klemenschitz seine Entscheidung, die Karriere zu beenden.

Auch beim anderen „Dauerpatienten“ Marco Laubner steht wieder eine Knie-Operation an. „Er hat im September wieder einen Termin, trainiert aber momentan voll mit uns mit und hat keine Schmerzen. Ich habe ihm dazu geraten, sich eine zweite Meinung einzuholen. Vielleicht ist eine Operation gar nicht notwendig – aber es ist seine Entscheidung“, so Klingenbachs Neo-Trainer Peter Kastanek.

Der Betreuer fühlt sich nach seiner ersten Woche sehr wohl in der Grenzgemeinde: „Ich kenne die Mannschaft ja größtenteils schon. Die Burschen ziehen voll mit und haben eine gute Ausdauer“, so Kastanek, der nun auch seinen Wunschstürmer bekommen hat.

Der ASK Klingenbach verpflichtete nämlich in der Vorwoche einen neuen slowakischen Legionär für den Angriff. David Badinsky kommt vom SC Melk (2. Landesliga West Niederösterreich) und kickte auch schon in der 2. Liga Nord beim SC Apetlon und in Herzogenburg.

Hiobsbotschaft gibt es wieder von Thomas Klemenschitz. Er zog sich beim Training ohne Fremdeinwirkung einen Muskelfaserriss zu und wird wohl wieder wochenlang ausfallen. Eine genaue Untersuchung steht noch an.