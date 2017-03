Am Wochenende wurde in Mattersburg bei der dritten Station der Austrian Indoor Trophy um den Gesamtsieg geskatet.

Schon vor dem letzten Stopp war die Titelverteidigung für den Union Eis- und Rollsportverein Eisenstadt (UES) in weite Ferne gerückt: Ein Team aus Tschechien hatte in Linz und Graz bereits einen kaum einholbaren Vorsprung erarbeitet. Den Eisenstädtern war klar, dass „nur ein Wunder einen Wechsel an der Tabellenspitze“ noch ermöglichen würde.

Wie erwartet dominierten die Gäste aus dem nördlichen Nachbarland, die Rekordsieger aus dem Burgenland konnten aber noch am Erzrivalen Steiermark vorbeiziehen und den zweiten Platz fixieren.

Grund zum Feiern haben die Eisenstädter dennoch, etwa über die Tagessiege von Johannes Hahnekamp und Susanne Fuchs, Katharina Mezgolits konnte in der Nachwuchsklasse sogar alle drei Distanzen gewinnen. Teamkapitän Michael Eisl, der in seinen drei Rennen jeweils auf Platz zwei landete und ebenfalls kräftig das Punktekonto für das Burgenland auffüllte, konnte dem tschechischen Team als fairer Verlierer gratulieren, beschwor aber auch gleich Revanche für die nächste Auflage im kommenden Jahr.