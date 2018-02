Im Zuge der Verleihung des Burgenländischen Integrationspreises 2018 am 30. Jänner in der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt wurde auch das Schulprojekt „Wrestling Goes School“ in der Kategorie Kinder- und Jugendintegration durch Landesrat Norbert Darabos ausgezeichnet.

In bereits acht burgenländischen Volksschulen konnte das Projekt im Zeichen der sozialen Integration realisiert werden.

Durch den direkten Kontakt mit anderen Kindern, das gemeinsame Trainieren auf der Ringermatte sowie dem starken Teamgeist und Zusammenhalt innerhalb der Gruppe, fanden auch bereits viele Volksschulkinder mit Migrationshintergrund Gefallen am Ringen.

Projektleiter und Nationalteam-Trainer Mario Schindler nahm den Burgenländischen Integrationspreis entgegen und freute sich über die großzügige Anerkennung.