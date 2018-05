Am Wochenende wurde im Play-Off-Finale der burgenländischen Basketball-Landesliga um die Plätze gespielt. Den Anfang im Allsportzentrum machten die Warriors mit dem Spiel um Platz drei gegen Mattersburg. In einer kuriosen Partie mussten die Eisenstädter gegen die verletzungsdezimiert nur mehr zu viert spielenden Rocks eine Demütigung wegstecken: In der Overtime ging bei den Warriors nichts mehr, auch nicht, nachdem ein weiterer Mattersburger ausgeschlossen wurde und die Rocks nur noch zu dritt (!) am Platz standen. Nach der Schmach vom Wochenende beendete man die Premieren-Saison auf dem vierten Platz.



Am Finaltag in der Landeshauptstadt hatten die BBC Nord Dragonz dagegen allen Grund zu Freude: Mit einer souveränen Leistung gegen die Landesliga-Mannschaft der Oberwart Gunners holte man in der ersten Saison nach der Vereinsspaltung den Meistertitel. Den Gästen, die sich zwar offensiv und defensiv stark präsentierten, wurde ihre schwache Trefferquote zum Verhängnis. Bei den Eisenstädtern wurde unterdessen um jeden Rebound gekämpft und die meisten Angriffe führten zum Erfolg. Da der Aufstieg in die 2. Bundesliga nicht an den Landesmeistertitel gekoppelt ist, müssen die Dragonz in einer Relegation noch um den Aufstieg spielen.