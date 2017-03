Schon vor dem Spiel war klar, dass die Warriors von Dusan Kozlica wohl gegen die Gäste der Jennersdorfer Blackhawks kaum eine Chance auf den Sieg haben würden.

Die Begegnung mit den Güssingern im Jennersdorf-Dress verlief auch wie erwartet: Mit Bundesliga-Verstärkung ließen die Blackhawks die Eisenstädter kaum ins Spiel kommen. Im ersten Viertel starteten die Gäste aus dem Landessüden mit viel Druck in die Partie und konnten bereits im ersten Viertel mit über 15 Punkten Vorsprung davonziehen. Die Warriors machten ihrem Namen aber alle Ehre und bewiesen Kampfgeist: Phasenweise waren die Jungs aus der Landeshauptstadt sogar die tonangebende Mannschaft.

Sowohl individuell, als auch kollektiv reichte es aber nicht aus um gegen Jennersdorf zu bestehen — alleine Manuel Jandrasits, der auch schon beim Europe-Cup punkten konnte, erzielte unglaubliche 46 (!) Punkte, davon fast 30 durch Dreier-Würfe. Trotz massiver Gegenwehr blieb der Kampfgeist der Eisenstädter unbelohnt, bereits zur Halbzeit war die Partie mit 34:53 schon vorentschieden. Letzlich endete die Begegnung zwischen Nord und Süd mit einer 64:92-Niederlage der Eisenstädter — eine Überraschung war das Ergebnis aber für keine der beiden Seiten.

In den nächsten beiden Wochen stehen zwei weitere Heimspiele für die Warriors an: Diesen Samstag warten um 18 Uhr die Oberwarter Gunners im Allsportzentrum, am ersten April geht es gegen Mattersburg um den Play-Off-Einzug.