Besser hätte die Premiere nicht laufen können: In der ersten Saison seit der Vereinsspaltung holte sich der BBC Nord nach dem Meistertitel in der burgenländischen Landesliga auch noch den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Gegensatz zum souveränen Landesmeistertitel (13 Siege, eine Niederlage) wurde der Aufstieg aber nicht am Spielfeld, sondern am grünen Tisch entschieden.

Die anderen drei Vereine hatten nämlich einen Rückzieher gemacht und als einzig verbliebener Verein in der Relegation wurden die BBC Nord Dragonz zum Fixaufsteiger. „Sportlich unbefriedigend“ bezeichnete Obmann Roland Knor die Relegation: „Wir haben uns schon auf das für vergangenen Samstag angesetzte Match gegen ATSE Graz gefreut, es wäre gewissermaßen der Höhepunkt dieser gelungenen Saison gewesen.“

Feuerprobe für die BBC Nord Dragonz

An der Freude über den Aufstieg ändert das im Verein natürlich nichts: „Ich denke mit nur einer Saisonniederlage haben wir es uns redlich verdient, in der 2. Bundesliga spielen zu dürfen.“ Neben den Jennersdorf Blackbirds und den Mattersburg Rocks sind die Drachen aus der Landeshauptstadt der dritte burgenländische Verein in der zweithöchsten Spielklasse.

Nächste Saison warten damit stärkere Gegner und zwei rot-goldene Derbies auf die Jungs von Coach Dusan Kozlica. Bereits früh im Laufe der Saison hat man im Verein die 2. Bundesliga zum Ziel erklärt. Ob die Eisenstädter Basketballer sich dort behaupten können, wird gewissermaßen die Feuerprobe für den BBC Nord um Obmann Knor und Coach Kozlica werden.

Der burgenländischen Landesliga werden die Drachen aber erhalten bleiben, und somit auch die Stadt-Derbies als Publikumsmagnet. „Wir wollen jungen U19-Spielern die Chance geben, sich in der Landesliga zu behaupten. Wer sich dort gut präsentiert, kommt auch für die Bundesliga-Mannschaft in Betracht“, so Knor. Bereits erfolgreich sei dieses Modell bei den Oberwart Gunners, die als einziger burgenländischer Verein in der höchsten Spielklasse (seit der Insolvenz der Güssing Knights) erfolgreich sind.