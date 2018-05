Vergangenen Samstagfand im BillardClub Eisenstadt der 13. Landesmannschafts-Cup statt. Zwölf Mannschaften (5x ASKÖ BSV Pegasus Eisenstadt, 3x PBC Pinkafeld, 2x BC Deutschkreutz, 1x BSC ASKÖ Mattersburg und 1x Poolplayers Pinkafeld) nahmen an der Veranstaltung teil.

Während Alfred Bitriol mit Ehefrau Barbara und David Kneisz eine Mannschaft bildete, nahmen erstmals auch die Kinder des Ehepaars Bitriol an einem Billard-Verbandsturnier teil. Ralph, Erik und Jörg Bitriol stellten die einzige Jugendmannschaft des Turniers. Der Sieg ging an die Mannschaft Pegasus Eisenstadt 1 mit Benjamin Schrauf, Florian Grohmann und Daniel Lehrner. Der Titel konnte vom BSV Pegasus Eisenstadt verteidigt werden, der Wanderpokal bleibt somit in der Hauptstadt. Einer er beiden dritten Plätze ging an Pegasus Eisenstadt 2 mit Christoph Haslberger, Daniel Dellarich und Franz Kovac.

Der BSV Pegasus Eisenstadt konnte somit das Double fixieren und darf auf eine mehr als zufriedenstellende Saison zurückblicken.