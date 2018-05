Es hat sich in den letzten Tagen schon abgezeichnet. Der SV Wimpassing und Spielertrainer Eldar Topic gehen am Saisonende getrennte Wege. „Wir gehen im Guten auseinander. Der Verein will sich nächstes Jahr sportlich anders orientieren als ich das möchte. Ich hatte ein gutes Gespräch mit Obmann Markus Windholz, doch es wird Zeit für eine Veränderung. Trotz allem wollen wir die Saison ordentlich beenden“, so der scheidende Spielertrainer.

Auch der Wimpassinger Vereinsboss Windholz stößt ins gleiche Horn: „Wir hatten eine gute Zeit, aber es ist wohl Zeit für etwas Neues. Wir haben auch mit der Mannschaft gesprochen und der Großteil der Spieler hat signalisiert, weiter bei uns bleiben zu wollen. Natürlich müssen wir erst einmal einen Trainer und den Kader für die kommende Saison präsentieren. Die Kicker haben die nächsten beiden Wochen noch Bedenkzeit, um uns dann endgültig zu- oder abzusagen“, so Windholz.

Die Trainerfrage soll auch bald geklärt werden

„Wir haben zwei, drei Kandidaten in der engeren Auswahl und wollen rasch Nägel mit Köpfen machen“, so der Obmann.

Nach dem Saisonende soll es dann auch eine Generalversammlung geben. „Der Vorstand wird geschlossen zurücktreten. Es gibt einige Leute, die mitarbeiten wollen – allerdings ist es ein Unterschied, ob ich mithelfen will oder im Vorstand bin. Deshalb haben wir in der Vorwoche eine Mitgliederversammlung abgehalten, damit sich auch neue Leute für den Vorstand finden“, so Windholz, der eigentlich aus privaten und beruflichen Gründen kürzertreten wollte. „Sollte sich aber kein neuer Obmann finden, dann stehe ich weiter zur Verfügung.“