| NOEN

Die Saison des SV Wimpassing kann man im Moment sicherlich als eine Hochschaubahn bezeichnen. Im Herbst war alles top – sowohl in der Meisterschaft mit Platz zwei, als auch mit den tollen Ergebnissen im BFV- und vor allem ÖFB-Cup. Das Highlight war dann das Viertelfinal-Match gegen Sturm Graz im Februar.

Doch seit dem Auftritt im ÖFB-Cup zeigt die Leistungskurve steil nach unten. Die Frühjahrssaison verläuft alles andere als nach Wunsch – man wurde schon auf den sechsten Platz durchgereicht. In den letzten Wochen hat sich im Hintergrund einiges getan, was sich auch nicht ganz so positiv auf den Spielbetrieb auswirkte.

Die beiden Präsidiumsmitglieder Richard Lochar und Hannes Schmalzl werden ihre Vereinstätigkeiten einstellen und nur mehr als Sponsoren – allerdings in einem deutlich kleineren Rahmen als bisher – aktiv sein – und auch nur dann, wenn man in der BVZ Burgenlandliga spielt.

Am Donnerstag steht eine Mitgliederversammlung auf dem Programm, dort sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. „Wir wollen auch nächste Saison in der Burgenlandliga spielen – allerdings mit einem reduzierten Budget“, gab Obmann Markus Windholz bekannt.

„Wollen 80 Prozent des Teams halten“

„Wir haben weitere Sponsoren gefunden, machen zudem eine große Jahrestombola und unser Sportfest. So ist der Spielbetrieb gesichert“, setzte Windholz weiter fort. Nach der Mitgliederversammlung starten die Gespräche mit Trainer Eldar Topic und der Mannschaft.

„Wir wollen 80 Prozent des Teams halten und dann dem eigenen Nachwuchs und den Einheimischen eine Chance geben. Dann schauen wir, wohin die Reise geht. Im schlimmsten Fall eben in die 2. Liga Nord, was aber auch kein Beinbruch wäre“, so der Wimpassinger Obmann weiter.

Es wurde auch die Nachwuchsabteilung in einen eigenen Verein ausgegliedert – die SV Wimpassing Juniors. „Das ist nur ein Zweigverein, der sportlich natürlich dem SVW untersteht, sich aber selber erhalten soll. Wir wollen so breiter aufgestellt sein und auch mehr Eltern zur Mitarbeit bewegen“, so der Obmann.