Der ASK Klingenbach kommt unter Neo-Trainer Christoph Mandl immer besser in Fahrt. Am Freitag wurden die Wiener Neustadt Amateure im Landessportzentrum VIVA in Steinbrunn glatt mit 3:1 geschlagen. Michal Kozak (2) und Christopher Majer sorgten für die Tore des BVZ Burgenlandligisten.

Mayer über Kubus: „Er wird uns viel Freude bereiten“

„In der ersten Halbzeit haben wir das schon ganz gut gemacht. Wir waren spritziger und aggressiver als zuletzt gegen Ritzing und haben auch viele Vorgaben umgesetzt. Nur das Tempo müssen wir noch besser steuern“, so Christoph Mandl.

Der ASV Siegendorf musste sich gegen Mannersdorf mit einem 1:1 begnügen. Wieder einmal war Goalgetter Lukas Kubus zur Stelle. „Er wird uns viel Freude bereiten und Christopher Pinter mehr als ersetzen“, so Siegendorfs Sektionsleiter Harald Mayer. Auch ganz gut hat sich der SV Wimpassing trotz der 3:1-Niederlage in Schwadorf gegen Parndorf präsentiert.

„Wir haben in der ersten Halbzeit schon für das ÖFB-Cup-Match gegen Sturm Graz das Defensivverhalten simuliert, sind nach einem Konter mit 1:0 in Führung gegangen und haben nichts zugelassen. Erst nach zahlreichen Wechseln kam dann Parndorf zu den Toren“, so Spielertrainer Eldar Topic.

Nicht ganz nach Wunsch lief es für den SV Sankt Margarethen, der gegen Regionalligisten Bruck mit 7:1 unter die Räder kam. Trainer Marek Kausich musste allerdings sechs Stammspieler vorgeben. „Das soll keine Ausrede sein, aber unsere junge Truppe hat sich schon schwer getan“, so der Coach.