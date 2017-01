| NOEN

Beim ASK Klingenbach hat sich in der Defensive auch noch etwas getan. Der ungarische Routinier Balasz Balogh wurde abgegeben.

„Er konnte bislang nur einmal trainieren kommen und im Frühjahr wäre es noch weniger gewesen. Das geht einfach nicht. Er hat zudem ein paar Angebote von Klubs aus dem Unterhaus, wo er möglicherweise nur zum Abschlusstraining oder Match kommen muss“, erklärte Klingenbachs Sektionsleiter Rudi Karall den Schritt.

Ein Nachfolger wurde auch schon gefunden. Philipp Klemen soll die Lücke in der Abwehr schließen. Klemen kickte im Herbst beim SV Leithaprodersdorf. Im Winter trennte sich der Verein vom Spieler, der nun in der Grenzgemeinde anheuerte. „

Er kann in der Defensive mehrere Positionen bekleiden - eben genau das, was wir gesucht haben“, so der Funktionär weiter. Klemen kam in Leithaprodersdorf vorwiegend auf der Sechserposition zum Einsatz, agierte davor in Würmla aber als Innenverteidiger.

Und dort soll er nun auch in Klingenbach spielen und mit dem andern Neuzugang, Filip Chromy, das neue Abwehrzentrum bilden.