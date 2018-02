| NOEN

Es wurde noch einmal spannend kurz vor dem Ende der Übertrittszeit. Nach dem kurzfristigen Abgang von Abwehrchef Martin Hromkovic wollten die Funktionäre und Trainer des SV Sankt Margarethen noch rasch handeln.

„Es hat sich leider erst so kurzfristig bei Hromkovic so ergeben, aber Beruf geht vor. Er hat zwar angeboten, weiterzuspielen, aber ohne regelmäßiges Training war das für Trainer Marek Kausich keine Lösung“, so Pressesprecher Günter Welz. Nun wurden noch kurzfristig drei junge Talente verpflichtet. Adam Semancik (19) wurde schon in der Vorwoche präsentiert (Anm.: die BVZ berichtete) und kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden.

Denis Indrichovic (24) kam vom SK Vrakuna Bratislava, wohin er vom FC Petrzalka für ein Jahr verliehen wurde. Er kann in der Abwehr auf sämtlichen Positionen spielen. Marton Koncz (16) spielte bereits im Nachwuchs in Sankt Margarethen und wechselte von der Soproner Akademie wieder ins Burgenland, wo er auch zur Schule geht (HAK in Eisenstadt).

Ein neuer Tormann für Klingenbach

Auch der ASK Klingenbach hat seine letzte offene Position noch besetzt. „Wir waren auf der Suche nach einem Tormann. Zum Glück hat es noch so kurzfristig mit einem Transfer geklappt“, so Trainer Christoph Mandl. Der Sankt Georgener Fabian Leeb (zuletzt in der Akademie Burgenland) kommt einmal bis Sommer in die Grenzgemeinde zum Tabellennachzügler.