Das Mattersburger 11:0-Schützenfest fand vor den Augen von Neo-Trainer Peter Benes statt, der sich schon ein Bild von der Mannschaft machen wollte. „Dass es so schlimm ist, hätte ich mir nicht gedacht“, so der 50-Jährige, auf den nun viel Arbeit wartet.

„Da passen einige Sachen nicht zusammen, einiges ist nicht landesligareif. Es haben zwar einige wichtige Spieler gefehlt, aber so darf man sich nicht präsentieren“, so der Schwechater, und fügte an: „Hier braucht man einerseits einen Psychologen, andererseits einen Zauberer. Ich muss schnell die Köpfe der Spieler freibekommen, wir machen einen Neustart. Ich werde meine ganze Routine und Energie als Trainer reinhauen, habe nichts zu verlieren. Aber hier hilft nur mehr ein Wunder.“

Eingefädelt hat den Deal der Ex-Leitha-Kicker und ehemalige Schwechater Thomas Hirsch. „Ich hatte mehrere Angebote, entschied mich aber dennoch für den SVL, obwohl die Decke hier sehr dünn ist“, erklärte Benes.

Von Vereinsseite her plant man länger mit dem Neo-Trainer: „Er hat uns beim ersten Treffen mit einem interessanten Konzept überzeugt und ist ein Typ, der andere motivieren kann. Benes hat in Schwechat gute Arbeit geleistet und wir hoffen, er macht das bei uns auch. Wir haben uns bis Sommer einmal geeinigt, wären aber an einer längerfristigen Beziehung interessiert – egal in welcher Liga“, so Leithaprodersdorfs Sektionsleiter Wolfgang Fleischhacker. Michael Hartl bleibt weiterhin Co-Trainer.