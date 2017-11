| NOEN

Lange wurde über seine Zukunft beim SV Wimpassing spekuliert. Nun hat der Stürmer, der mit neun Volltreffern der erfolgreichste Wimpassinger Torschütze im Herbst gewesen ist, dem BVZ Burgenlandligisten wohl die Entscheidung leichter gemacht beziehungsweise abgenommen.

„Er will die Chance nutzen, noch einmal höher zu spielen – deshalb kam es zur Trennung“, berichtete Präsident Richard Lochar.

Die Suche nach einem Nachfolger läuft aber nicht auf Hochtouren. „Wir haben mit Adil Kouskous und Rückkehrer Hakim Touati (Anm.: nach seiner Verletzung) zwei Möglichkeiten für den Angriff. Unsere Priorität liegt klar auf der linken Verteidigerposition“, so Lochar weiter.

Doch Frank Egharevba ist nicht der einzige Abgang. Klar war auch schon vorher die Trennung von Kai Fazeny. Der vielseitige Offensivspieler war fast den gesamten Herbst verletzt (Riss des Syndesmosebandes) und konnte seine Leistung nicht bringen.

Goalie-Rochade auf der Zweierposition

Marco Panzenböck hat den Vereinsverantwortlichen ebenso mitgeteilt, dass er mehr spielen möchte. „Wenn er einen Verein findet, werden wir ihm sicherlich keine Steine in den Weg legen“, so der Wimpassinger Präsident.

Zweiergoalie Lukas Rosenbauch trainiert nur mehr im Jänner und Februar mit, er geht dann für ein Jahr in die USA und büffelt dort für sein Studium. Ersatz für den Keeper gibt es schon. Fatih Bas kehrt nach einem halbjährigen Intermezzo aus Katzelsdorf wieder zurück und wird neuer Zweiergoalie hinter Thomas Dau.

In den vergangenen Wochen waren auch einige Youngsters auf Probe in Wimpassing. „Vier, fünf Junge haben einen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt müssen wir die Gespräche mit den Eltern und den Vereinen abwarten. Eine Blutauffrischung tut uns gut, in den nächsten Wochen werden wir dann mehr wissen. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wollen wir das erledigt haben“, so Lochar.