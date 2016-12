| NOEN

Seit Montagabend steht der neue Trainer des SV Wimpassing fest. Es handelt sich dabei um einen alten Bekannten: Markus Kernal kehrt nach einer kurzen Pause wieder zum SVW zurück und übernimmt von seinem Nachfolger Willy Kreuz wieder das Kommando.

„Wir wollten in dieser Phase keinen Fremden holen, sondern einen, der das Umfeld und die Mannschaft kennt. Er hat jetzt noch einmal die Möglichkeit, den Karren aus dem Dreck zu ziehen und brennt schon auf die Rückrunde. Der Auftrag ist klar: Wir wollen in der Burgenlandliga bleiben“, stellte Wimpassing-Präsident Richard Lochar klar.

Kernal stand schon länger mit seinem Ex-Klub in Verbindung, am Montag wurde dann der Deal fixiert. „Ich brauche keine Eingewöhnungsphase. Uns steht eine herausfordernde Winterpause vor der Tür. Natürlich werde ich etwas aus der Vergangenheit mitnehmen und werde versuchen einige Dinge anders bezieungsweise besser zu machen“, so der Neo-Trainer.

Kernal: „15 Punkte sind einfach zu wenig!“

„Wir stehen auf einem Abstiegsplatz, die Tabelle lügt nicht. Von der Qualität her ist die Mannschaft nicht schlecht. Die Kicker hatten im Herbst 16 Spiele Zeit, um sich zu beweisen. 15 Punkte sind aber zu wenig“, erklärte Markus Kernal.

Dass sich auf dem Spielersektor etwas tun wird, ist klar. „Vier sind schon weg, mit sieben oder acht Abgängen ist zu rechnen. Es wird nicht einfach werden, im Winter gute Spieler zu bekommen“, so Lochar.