LEITHAPRODERSDORF - KLINGENBACH 1:3.

Während Klingenbach dank des 4:1-Sieges gegen Horitschon mit viel Selbstvertrauen in das Bezirks-Derby gehen konnte, standen die Hausherren unter Druck. Der Rückrunden-Auftakt in Pinkafeld (1:2-Niederlage) missglückte, die Leithaprodersdorfer stehen weiter mitten drin im Abstiegskampf. Zumindest in der Anfangsphase gab der Aufsteiger ein Lebenszeichen von sich.

| NOEN

Die ersten zehn Minuten war der SVL besser und belohnte sich rasch dafür. Nach einem Einwurf setzte sich Patrick Mozelt durch und seine Hereingabe verlängerte Nico Hofbauer zum schnellen 1:0. Das Tor schien aber die Heimischen eher zu hemmen, als zu beflügeln. Für die Dihanich-Elf war es allerdings ein Weckruf. Philipp Grafl und Co. wurden mit Fortdauer des Spiels stärker.

Kapitän Grafl war es auch, der mit einem Distanzschuss beinahe für den Ausgleich gesorgt hätte. Den besorgte dann Klingenbach-Goalgetter Michal Kozak, der im zweiten Versuch Leitha-Keeper Kevin Pendl bezwang. Klingenbach hatte zwar das Kommando übernommen, die Platzherren fanden hingegen kurz vor der Pause die Großchance auf das 2:1 vor. Dragan Markic köpfelte aus kurzer Distanz hauchdünn vorbei.

Klingenbach dominant nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hatte dann Patrick Mozelt eine gute Chance den Drittvorletzten der BVZ Burgenlandliga in Führung zu bringen, verschoss aber deutlich und damit auch das Pulver des SVL. Klingenbach blieb geduldig, ließ in der Folge nichts mehr zu und machte bei zwei Standard-Situationen alles klar. Christopher Majer traf nach 54 Minuten zur erstmaligen Führung. Drei Minuten später war abermals Kozak zur Stelle, der einen Doppelpack schnürte, dadurch den elften Saisonsieg fixiert und gleichzeitig Rang drei absicherte. Leithaprodersdorf hingegen bleibt im Abstiegskampf stecken.

„Wir haben gut begonnen, sind in Führung gegangen und haben dann einfach zu viele Fehler begangen. Deshalb geht die Niederlage auch in Ordnung“, befand der nunmehriger Ex-Coach Marcus Schlosser.

Ähnlich resümierte sein Gegenüber Hans Dihanich die Begegnung: „Wir haben gebraucht, um ins Spiel zu kommen, waren dann aber über weite Strecken besser.“