Wie bereits letzte Woche berichtet, verlässt Defensivallrounder Luka Radulovic den SV Wimpassing. Aus beruflichen Gründen zog es ihn nach Salzburg, was ein weiteres Engagement beim BVZ Burgenlandligisten unmöglich machte. Radulovic heuerte nun beim Regionalliga-West-Tabellenführer USK Anif an. Als Ersatz verpflichtete der SV Wimpassing nun David Rajkovic aus Mannswörth.

Testspielsiege für Bezirksvereine

„Er hat schon einige Probetrainings und auch ein Testmatch absolviert und hat uns überzeugt. Er ist spielerisch gut und soll für den Spielaufbau von hinten heraus verantwortlich sein“, so Wimpassings Spielertrainer Eldar Topic. Somit ist das Transferprogramm beim Tabellenzweiten der Burgenlandliga auch abgeschlossen. Auch bei den anderen Bezirksvereinen geht es ruhig zur Sache. Klingenbach sucht noch einen Ersatztormann.

Bei den Vorbereitungsspielen gab es auch Erfolgserlebnisse zu vermelden. Wimpassing setzte sich gegen Leithaprodersdorf glatt mit 4:1 in Eggendorf durch.

Der ASK Klingenbach feierte gleich zwei Testspielsiege. Unter der Woche wurde Ostbahn XI mit 3:0 geschlagen. Am Samstag gab es einen 6:0-Erfolg gegen Ankerbrot in Wien.