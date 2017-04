| NOEN

Die Touati-Brüder können einem wirklich leid tun. Während sich Samir Touati beim BFV-Cupmatch in Eberau am Ostermontag einen Dünndarm-Riss zugezogen hatte ( Anm.: die BVZ berichtete ) und im Güssinger Spital notoperiert werden musste, konnte sein Bruder Abdelhakim in Klingenbach noch einlaufen.

Doch auch sein Einsatz stand unter keinem guten Stern. Bereits in der ersten Minute krachte er mit Klingenbachs Abwehrrecken Andreas Mikacs mit dem Kopf zusammen, fiel anschließend unglücklich auf den Oberschenkel. Zunächst spielte er noch weiter, die Schmerzen wurden dann aber immer stärker und so musste Hakim nach nur 19 Minuten vom Platz.

„Jetzt pfeifen wir personell wirklich schon aus dem letzten Loch“, steht Wimpassings Spielertrainer Eldar Topic vor der Doppelrunde vor einigen Personalproblemen. „Ich hoffe, dass die Verletzung bei Hakim nicht so schlimm ist.“