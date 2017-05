Nachwuchsteam 2016. Julian Pfneiszl, Ilya Danzinger, Balint Böcskei, Adam Köver, Aldin Demirovic, Tobias Domnanovich, Rijon Xhoxhaj, Patrick Biehlo, Thomas Moritz, Nico Kappel, Raphael Fischer, Dominik Samardzic, Samuel Fischer, Qerim Sylai, Felix Schmidt, Ali Shamsodin und Alexander Denk (v.l.) von den SC Oberpullendorf Juniors U14. | BVZ

„Mit 20 Jahren wollte ich eine Sportart ausüben, die ich auch in 20 Jahren noch machen kann“, erklärt Karl Hombauer seine damalige Motivation für das Sportkegeln. Seither ist der Jahrgang 1962 beim ASKÖ Siegendorf aktiv, nun wurde er mit 17.940 Stimmen zur „Guten Seele“ des Bezirks gewählt.

Damals hatte ihn ein Freund gefragt, ob er nicht einmal mitkommen will zum Kegeln ins Gasthaus Prior. Vom ersten Moment an war es um ihn geschehen, erinnert sich der ASKÖ Siegendorf-Obmann: „Das Schöne am Kegeln ist, dass alle Generationen zusammenkommen, sogar Großeltern mit ihren Enkeln kegeln können.“ Das fand er damals wie heute faszinierend, in der vergangenen Meisterschaftssaison spielten beim ASKÖ Siegendorf etwa ein 15-Jähriger neben einem 74-Jährigen.

„Die Leidenschaft ist das Wichtigste“

In seiner Zeit beim ASKÖ durfte er mit seinem Verein auch einige sportliche Erfolge feiern, gleich mehrmals konnten sich die Kegler aus der Grenzgemeinde über den ASKÖ Meister-Titel freuen, auch einige Vize-Landesmeister-Titel zieren den Siegendorfer Trophäenschrank. Für den Kegler-Obmann standen aber stets der Teamgeist und die Leidenschaft am Sport im Mittelpunkt.

Ein Highlight für den seit kurzem 55-Jährigen und den gesamten Kegelverein ist der jährliche Mulatschag auf der Siegendorfer Puszta. Sportliche steht heuer vor allem die ASKÖ-Bundesmeisterschaft im Terminkalender, wo es für die Burgenländer darum geht, den Titel in den Osten zu holen.

Sorgen bereiten dem beruflichen Optiker Karl Hombauer und dem ASKÖ Siegendorf vor allem der mangelnde Nachwuchs. Wie die meisten Vereine im allgemeinen und Kegelvereine im besonderen, würde sich Hombauer mehr junge Kolleginnen und Kollegen wünschen. „Leider haben wir derzeit keine Spielstätte im Ort, sondern spielen einige Kilometer entfernt im VIVA Landessportzentrum Steinbrunn. Das macht es schwerer, junge Leute im Ort für unseren Sport zu interessieren und sie an unseren Verein zu binden.“

Hombauer findet selbst die passenden Worte für seine Karriere: „Wenn man in den Sport verliebt ist, passt sowieso alles.“