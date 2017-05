Nachwuchsteam 2016. Julian Pfneiszl, Ilya Danzinger, Balint Böcskei, Adam Köver, Aldin Demirovic, Tobias Domnanovich, Rijon Xhoxhaj, Patrick Biehlo, Thomas Moritz, Nico Kappel, Raphael Fischer, Dominik Samardzic, Samuel Fischer, Qerim Sylai, Felix Schmidt, Ali Shamsodin und Alexander Denk (v.l.) von den SC Oberpullendorf Juniors U14. | BVZ

„Nach dem Kinderturnen wollten viele Mädchen weitermachen, da sie Freude an Bewegung und Tanzen gefunden hatten“, erinnert sich Stefan Stacherl an die Anfänge der Oggauer Showdancer und seine Motivation, das Fit Kids Dance Team zu gründen. Das erste Training der Tänzerinnen fand am 21. Oktober 2014 statt und sollte der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein.

Seither hat sich beim Oggauer Tanz-Nachwuchs viel getan: Übungsleiter Stefan Stacherl wird von der UET-Tänzerin Naima Langenberger unterstützt, sie hat die Sportliche Leitung der Tänzergruppe des UFC Oggau über. Unter ihrer Leitung konnten auch schon einige sportliche Erfolge erarbeitet werden. Beim ersten Antritt der Showdancerinnen aus dem Bezirk holten sie gleich dreimal den Landesmeistertitel für ihren Verein.

Starker Start und viel Nachwuchsarbeit

Vom Premierenerfolg angetrieben, intensivierte man beim UFC Oggau das Training und so konnten auch heuer wieder Landesmeistertitel für das Fit Kids Dance Team ertanzt werden. Bei den heurigen Landesmeisterschaften im KUZ Eisenstadt konnten die Mädels von Übungsleiter Stefan Stacherl sowohl mit indiviudellen Tänzen, als auch als Team auf sich aufmerksam machen.

So ging etwa der Sieg in der Kategorie Kids - Kleingruppe - Open für die Darbietung „the secret of the woods“ an die jüngse Showdance-Gruppe des Bezirks, auch mit Einzel- und Paarleistungen konnten die Tänzerinnen Titel nach Oggau holen. Viktoria Stacherl und Hannah Tschögl etwa holten als Duo in der Kategorie Kinder - Paar - Show den Landesmeistertitel mit ihrer jazzigen Choreographie zu „Better Place.“

In Großbuchstaben und unterstrichen steht am Veranstaltungskalender des Fit Kids Dance Team heuer auch die Weltmeisterschaft, für die sich zwei Gruppen des Vereins beim Austrian Dance Cup in Bad Ischl qulalifizieren konnten. Eine davon erfuhr erst zurück im Burgenland von ihrer gelungenen Qualifikation, da ein anderes Team nachträglich disqualifiziert wurde. Bei der BVZ-Sportlerwahl hatte das Team noch als großes Ziel für das heurige Jahr die Qualifikation ausgemacht, alle Erfolge bei der Weltmeisterschaft wären für das Fit Kids Dance Team quasi eine Zugabe.