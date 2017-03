Am Wochenende lagen die Eiskunstläuferinnen der Union Eisenstadt (UES) nicht wie viele ihrer Alterskollegen auf der faulen Haut, sondern starteten wie Lisa Schneider in Tirol, der Rest des Clubs war beim burgenländisch-niederösterreichischen Landeslaufen am Start.

Beim hochkarätigen Cup of Tyrol mit 250 Startern aus 22 Nationen konnte die 18-jährige Eisenstädterin den zufriedenstellenden 23. Platz einfahren. Mit einem Gesamtscore von 96,28 Punkten konnte sie dabei auch noch einen persönlichen Rekord aufstellen. Ihre Vereinskollegen waren unterdessen in Bruck an der Leitha im Einsatz. Beim Kräftemessen der burgenländischen und niederösterreichischen Vereine konnten die heimischen Eiskunstläuferinnen viermal Edelmetall holen.

Von den insgesamt sieben teilnehmenden Athletinnen und einem Synchronized Skating-Team bestehend aus sieben Athletinnen konnten die Eisenstädterinnen drei Goldene und einmal Bronze erarbeiten. UES-Aushängeschild Lisa Schneider konnte dabei den Sieg in der Altersgruppe Juniorinnen. Auch Antonia Horge konnte sich mit einer goldenen in der Leistungsgruppe zwei belohnen, ebenso Melinda Fuchs, die Bronze holte. Als Draufgabe holte noch das Synchronized Skating-Team mit ihrer Leistung Gold.