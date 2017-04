Die Eisenstädter Taekwondo-Kämpfer waren am Wochenende in Mattighofen beim Einsatz. Den Bezirk Eisenstadt vertraten bei den offenen oberösterreichischen Landesmeisterschaften insgesamt drei Fighterinnen und zwei Fightern von Coach Stefan Kralits an den Start.

Die Reise nach Oberösterreich hat sich für die Burgenländer auf jeden Fall ausgezahlt, alle fünf Starter konnten sich eine Medaille erkämpfen: Dora Becher holte in ihrer Alters- und Gewichtsgruppe die Bronzemedaille nach Eisenstadt, Kimberly Weichselbaum konnte sich gar die Silberne erkämpfen.

Unschlagbar präsentierten sich in Mattighofen aber vor allem die Burgenländer Samuel Dinges und Marco Kalozi sowie Tornados Nachwuchstalent Tatjana Filipovic: Die drei Fighter konnten sich gegen die gesamte Konkurrenz durchsetzen und die offene Wertung für sich entscheiden. Fünf Kämpfer, fünf Medaillen, dreimal Gold — besser geht es kaum.