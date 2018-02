Die Raptors aus der Landeshauptstadt dürfen bereits den Meistertitel feiern, obwohl noch die Konkurrenz noch zwei Runden zu spielen hat. Am Wochenende feierte man einen 3:7-Derby-Sieg gegen die Stormy Storks aus Rust und machte damit einen Strich unter die Rechnung und liegt uneinholbar auf dem ersten Platz.

Der erfreuliche Titel „Meister der Niederösterreichischen Landesliga 3“ täuscht allerdings ein wenig: Im Play-Off um den Meistertitel in der Landesliga 3 spielen die Tabellenletzten aus dem Grunddurchgang der Landesliga West gegen die zwei Letztplatzierten aus dem Osten — Rust und Eisenstadt.

Nach einem — im Gegensatz zur starken Vorsaison — eher verpatzten Grunddurchggang sorgte das Eishockeyteam aus der Landeshauptstadt mit dem Titelgewinn und einem Sieg gegen die rot-goldenen Konkurrenten aus Rust für einen versöhnlichen Abschluss der ersten Saison im neu überdachten „Jurassic Park“.

Die Störche aus Rust haben dagegen noch zwei Spiele gegen Union Krems am Programm: die zwei punktelosen Teams matchen sich heute, Mittwoch, in Eisenstadt und am Samstag in Niederösterreich um die Rote Laterne. Auch das Team vom Neusiedler See bleibt damit hinter den Erwartungen nach der soliden Leistung im Vorjahr.