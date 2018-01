Für die Eisenstädter Raptors ging am Wochenende der Grunddurchgang in der niederösterreichischen Eishockey-Landesliga zu Ende. Im letzten Match hieß der Gegner ausgerechnet Rust. Bei guter Stimmung am neu überdachten Platz erkämpften die Eisenstädter dabei eine Revanche für die bittere Niederlage in der Hinrunde.

Beim 2:4-Sieg zeigten sich beide Teams von ihrer besten Seite. Vor allem im zweiten Drittel hatte die „Gast“-Mannschaft — da der neue Platz als Heimstätte beider Teams gemeldet ist — die Nase aber vorne und rupfte in Offense und Defense die Ruster Störche.

Zur Heldin (!) des Abends kürte sich dabei Torfrau Anna Scharmitzer, die einen Penalty der Ruster spektakulär mit dem Kopf abwehrte und so maßgeblich zum Sieg der Raptors beitrug.

Für die Ruster geht es heute, Mittwoch, in der letzten Runde noch gegen Tabellenführer Stockerau. Als fixes Schlusslicht geht es danach mit den Fünften aus Eisenstadt ins Play-Off um den Meistertitel der niederösterreichischen Landesliga 3.