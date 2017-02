Die vergangene Runde in der niederösterreichischen Eishockey Landesliga lief für die beiden vertretenen burgenländischen Vereine denkbar unterschiedlich: Die Eisenstädter Raptors schossen sich ins Finale der Play-offs, die Stormy Storks aus Rust mussten unterdessen eine extrem bittere 21:0-Niederlage einstecken.

Die Raptors von Coach Manuel Drlicek konnten sich in der ersten Partie mit den Eisbären aus Trautmannsdorf bereits vor Heimpublikum mit einem 10:3-Sieg beweisen, auswärts legten die Jungs und ihre Torfrau aus der Landeshauptstadt noch einmal nach und schossen die Niederösterreicher mit 11:2 von der Eisfläche in Bruck an der Leitha. Somit zogen die Raptors ins Finale ein und die Eisbären stehen als Gegner der Stormy Storks aus Rust im Spiel um den dritten Platz fest.

Stormy Storks: Chance auf Platz drei lebt weiter

Das Team aus der Freistadt hatte schon bei der Auslosung Pech und erwischte Tabellenführer Mödling als Play-off-Gegner. In der ersten Begegnung hatten die Burgenländer mit 8:1 das Nachsehen gegen die in dieser Saison dominierenden Dragons.

Richtig bitter wurde es für die Ruster, die derzeit von Spieler-Trainer Sascha Hübner gecoacht werden, erst in der zweiten Begegnung. „Daheim“ im Eisenstädter Allsportzentrum mussten die Störche zusehen wie die Niederösterreicher den Puck 21-mal (!) im Netz von Goalie Bernd Rainer versenkten.

Die Stormy Storks könnten aber nach wie vor für einen Überraschungserfolg sorgen: Im Spiel um den dritten Platz warten die Eisbären aus Trautmannsdorf, gegen die man durchaus realistische Chancen hat. In der Saison 2016/2017 holten beide Teams in zwei Begegnungen jeweils einen Sieg, jedes Mal setzte sich die Heimmannschaft durch.

Die Eisenstädter können dagegen nur überraschen, die klar zweitbeste Mannschaft der Liga müsste für einen Sieg zwei der drei Matches gegen die dominierenden Dragons aus Mödling gewinnen. Das wird zwar schwer, liegt aber durchaus im Bereich des Möglichen.