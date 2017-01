Die beiden burgenländischen Teams im niederösterreichischen Liga-Exil waren vergangene Woche auswärts im Einsatz. Die Eisenstädter Raptors spielten in Tulln gegen die Hummels, für die Stormy Storks aus Rust ging es gegen die Dragons aus Mödling.

Das Team aus der Landeshauptstadt darf auf eine erfolgreiche Ligawoche zurückblicken, in Tulln setzte sich die Mannschaft von Manuel Drlicek mit 4:2 durch. Nach fast 14 Minuten gingen die Eisenstädter in Führung und gaben diese auch nur mehr für 14 Sekunden her — so lange dauerte es, bis die Raptors nach dem 1:1 wieder in Führung gingen. Letztlich holten die Burgenländer noch einen 2:4 Sieg heraus und liegen damit hinter Mödling auf dem zweiten Ligaplatz.

Die Ruster kamen gegen die Tabellenführer über weite Strecken kaum zu Chancen. Bereits nach einer Minute gingen die Mödlinger in Führung, eine weitere Minute später konnten jedoch auch die Ruster einnetzen. Doch die Partie blieb nur für etwas über eine Minute offen, am Ende des ersten Drittels war man mit 5:1 schon deutlich im Rückstand. Erst im letzten Drittel konnte Christoph Schwabl ein zweites Mal einnetzen, letztlich fiel die Niederlage mit 8:2 aber doch deutlich aus.