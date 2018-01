Beim renommierten Haydn-Pokal gab es zum wiederholten Male Grund zur Freude für die Eiskunstläufer des Union Eis- und Rollsportclub (UES). Mit der höchsten Punktwertung aller Starterinnen setzte sich Kunstläuferin Lisa Schneider an die Spitze des Klassements beim Haydn Pokal 2018. Damit ist sie die Erste ihrer Zunft, die das Traditionsevent dreimal für sich entscheiden konnte.

Bei der insgesamt 25. Austragung dieses nationalen Eiskunstlaufevents lockte der UES Eisenstadt als Veranstalterverein mehr als 150 Athleten aus sieben Bundesländern in den neu überdachten „Eispalast“ im Allsportzentrum.

Die junge Eisenstädterin Lisa Schneider war als klare Favoritin in den Bewerb gestartet und wurde dieser Rolle von Anfang an gerecht. Ihre Kür mit einem Score von 61,54 Punkten reichte dabei nicht nur für den Sieg in ihrer Altersgruppe, mit der starken Leistung holte sie sogar den Gesamtsieg gegen die nationale Elite.

Die17jährige Eisenstädterin vom Union Eis- und Rollsportclub konnte nur im Jahr 2016 nicht gewinnen, ansonsten dominierte sie seit 2015 den Bewerb. Stark präsentierte sich auch auch Antonia Horge vom UES Eisenstadt: Vor heimischem Publikum bewies sie Nervenstärke und fuhr mit einer fast fehlerfreien Kür auf den zweiten Platz in ihrer Altersgruppe. J