Als einzige Athletin aus dem Burgenland qualifizierte sich Lisa Schneider vom UES Eisenstadt für die Einzelkonkurrenz bei den Österreichischen Eiskunstlaufmeisterschaften, um sich am vergangenen Wochenende mit ihren Alterskolleginnen aus Österreich in Graz zu messen. Die Eisenstädterin konnte sich gut auf die Anforderungen in der frisch umgebauten Eishalle in Graz-Liebenau einstellen und das Training für das Kurzprogramm verlief optimal.

Beim Kurzprogramm versuchte die UES-Athletin den schwierigen Doppel-Axel, musste aber dabei einen Sturz verzeichnen und konnte somit auch nicht ihren persönlichen Rekord von 31 Punkten für dieses Programm überbieten. Sie landete mit dieser Darbietung und 29,62 Punkten auf Platz 14. In der anschließenden Kür blieb die Verunsicherung aus dem nicht ganz geglückten Kurzprogramm bestehen, Lisa Schneider rief nicht mehr die möglichen Höchstschwierigkeiten für ihr Programm ab.

Nach einer soliden, aber insgesamt zu braven Leistung konnte sie mit 51,43 Punkten ihren Platz halten. Im Endklassement erreicht die Burgenländerin somit mit 81,05 Punkten Platz 14, der Sieg ging überlegen an die erst 14-jährige Wienerin Alisa Stomakhina, die sich als Draufgabe auch noch den Vizestaatsmeistertitel in der Allgemeinen Klasse holte.