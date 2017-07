Um seinen Traum vom Finale Wirklichkeit werden zu lassen, hätte Johannes Hahnekamp einen zwölften Platz benötigt. Als Fünfzehnter platzte dieser Traum jedoch vorzeitig.

Der Speedskater des Union Eis- und Rollsportclubs Eisenstadt (UES), Johannes Hahnekamp, muss damit beim Showdown im Sprintbewerb von der Tribüne aus zusehen. Der 27-Jährige benötigte für die 100 Meter-Strecke nur um 0,15 Sekunden mehr als bei seiner persönlichen Bestleistung — beim Speedskaten können einige Hundertstel schon viel ausmachen. Dabei hatte er diese Bestzeit ebenfalls in Portugal aufgestellt, bei der WM im Vorjahr.

Im zweiten Rennen war das Glück dem Eisenstädter ebenfalls nicht hold, auch der Sprint-Bewerb über 500 Meter in den Straßen Portugals verlief nicht nach Wunsch. Mit einer Zeit von 41,952 Sekundden schied der Burgenländer bereits im Vorlauf aus, auf die Bestzeit des Rennens fehlten ihm gar zwei Sekunden.

Im abschließenden Marathonbewerb ging Johannes Hahnekamp ebenfalls an den Start, obwohl dem „gelernten Sprinter“ die Langdistanz nicht gerade liegt. Auf der Rennstrecke „Autódromo Internacional do Algarve“ verlor er zuerst den Anschluss, kämpfte sich aber wieder nach vorne. In einer Abfahrt kam er nach der Aufholjagd jedoch zu Sturz, blieb aber unverletzt. Bei starkem Wind blieb ihm abseits des Feldes schließlich kaum mehr Chance zum aufholen, letztlich blieb ihm der 29. Platz.