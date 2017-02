Samstag und Sonntag matchten sich wieder einmal die besten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer der Region beim Fanny Elßler Cup. Der Einladung des Eis- und Rollsportvereins Eisenstadt (ESV) folgten neben niederösterreichischen Vereinen auch der Eis- und Rollsportclub Eisenstadt (UES). Beide heimischen Vereine konnten beim Event im Allsportzentrum Medaillen erarbeiten.

Beim Veranstalterverein durfte man am Wochenende gleich über acht Stockerlplätze jubeln. Gleich am ersten Tag schnappte sich Ines Heinreich gleich in zwei Kategorien die Silberne. Am Sonntag folgten neun weitere ESV-Starterinnen — mit Erfolg: Etwa konnte Judith Michalitsch bei ihrem erst zweiten Antritt auf den zweiten Platz fahren, auch Jasmin Vejtisek wurde in ihrer Klasse nur von einer Eiskunstläuferin überboten und durfte sich auch noch mit ihrer Teamkollegin Jana Zeljkovic über Bronze freuen.

Die Medaillenliste des ESV vervollständigten Sophie Gabriel und Kristina Leberl jeweils mit Platz drei, Tamara Lindl konnte in ihrer Gruppe noch eine Silberne erkämpfen.

Auch der UES räumte im Allsportzentrum ab und holte durch Lisa Schneider sogar eine Goldmedalle.

Die Glaspokale für die Gesamtsiegerinnen holte sich bei der Leistungsgruppe eine Athletin aus Wien, die Hobbygruppe gewann eine Grazerin.