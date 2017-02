Seit der vergangenen Woche gehen Trainer Hans Peter Fiedler und der SV Mörbisch getrennte Wege. Sektionsleiter Arnold Preiss begründete den Schritt: „Fiedler hat in den nächsten Monaten beruflich viel um die Ohren und deshalb ist es dazu gekommen.“

Mörbisch setzt auf jungen Trainer

Der Verein hat bereits einen Nachfolger gefunden und dabei gar nicht lange suchen müssen. Mit dem 36-jährigen Mörbischer Bernhard Posch kommt der neue Coach wieder aus den eigenen Reihen.

„Der Vorstand hat sich dazu entschlossen, einen jungen Trainer an Bord zu holen. Mit Bernhard haben wir auch einen Coach, der die Spieler und das Umfeld kennt, denke ich“, so Preiss. Bernhard Posch war bereits im Nachwuchs des SV Mörbisch Trainer und hatte jetzige Kampfmannschaftsspieler wie Florian Schmidt oder Simon Cvitkovich unter seinen Fittichen.

Für seine erste Station als Kampfmannschaft-Trainer hat sich Posch einiges vorgenommen: „Wir wollen mit einer jungen Mannschaft spielen und werden versuchen in der Rückrunde uns in einigen Bereichen zu steigern. Vielleicht gelingt es, den einen oder anderen Platz nach oben zu klettern.“ Mörbisch steht derzeit auf Rang sieben in der Tabelle. Auf den Fünften Neusiedl haben die Kicker aus der Seegemeinde lediglich zwei Punkte Rückstand.