Dass das Spitzenduo Deutsch Jahrndorf und UFC Pama aufsteigen und eine Klasse höher bestehen kann (oder will), ist schwer zu bezweifeln. „Wir suchen im Moment Spieler für die Reserve“, erläutert beispielsweise ASV-Trainer Didi Bader die aktuellen Sorgen. Fünf Spieler sollen kommen. „Da fallen aber auch Entschädigungen für die Anfahrt und eventuell eine Auflaufprämie an“, so der Coach.

Anders ist die Lage in Frauenkirchen und Trausdorf – beide haben schon Erfahrungen in der BVZ Burgenlandliga gemacht. Während Frauenkirchen zunächst Ordnung und Struktur in die neue Heimat in der Thermen-Arena schaffen will, diskutieren die Trausdorfer Funktionäre, ob die BVZ Burgenlandliga – gemessen an den Zuseherzahlen sowie dem Akquirieren von Sponsoren – nicht doch eine „gescheite Sache“ wäre.

„Diese Entscheidungen liegen beim Vorstand“, meint Trainer Viktor Hanak. „Von einem Aufrüsten kann ich nicht sprechen. Der Kader soll punktuell ergänzt werden.“ Ob das für einen Platz an der Sonne reicht, lässt sich der Coach nicht entlocken.

Fix auf der Habenseite ist Danjiel Markic aus Zagersdorf. „Er ist kopfballstark, kann Sechser spielen“, so Hanak. Christian Kovacs (Kobersdorf) soll zurückkehren. Sollte der Siegendorfer Christoph Varga verpflichtet werden, muss wohl Adam Leidal gehen. Fix weg sind Florian Stefanits (Wampersdorf ?) und Stefan Hahnekamp (St. Georgen).