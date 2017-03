Dies wird nun nicht der Fall sein, wie der Ex-Internationale am Freitagabend im Zuge einer Presseaussendung bekanntgab.

Der frühere Teamspieler werde „entgegen der bisherigen, inoffiziellen Ankündigungen rund um den SC Eisenstadt 1907 vorerst noch nicht für die Funktion des Vereinsobmannes beim SCE zur Verfügung stehen.“

Ob und wann der 36-jährige Niederösterreicher bei dem im Juni 2016 neu gegründeten Verein doch einsteigen werde, ist vorerst nicht bekannt. Der SC Eisenstadt 1907 ist aktuell reguläres Mitglied des Burgenländischen Fußballverbands (BFV), nimmt aber noch an keinem Meisterschaftsbetrieb teil.

Sollten die Hauptstädter einsteigen, werden sie in der 2. Klasse Nord spielen. Derzeit hat Hans Kusolits die Funktion des Obmanns inne. In der Vergangenheit wurde Paul Scharner immer wieder als potenzieller Klubchef genannt, er nahm auch bereits an Informationsveranstaltungen teil.

Neuer Rahmen für Trainingskonzept geplant

Nun wolle er stattdessen mit seinem Organisationsteam in einem neuen Rahmen sein „innovatives und international bereits viel beachtetes“ Trainingskonzept umsetzen, das „auch dem Fußball in Eisenstadt zu neuem Schwung verhelfen soll“.

Kernpunkt des Konzepts sei eine völlig neue, ganzheitliche Bildungs- und Trainingsarbeit der Jugend, bei der die Förderung persönlichkeitsbildender, emotionaler sowie sozialer Kompetenzen der jungen Leute einen hohen Stellenwert einnimmt.

Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung laut Aussendung auf Hochtouren.

Scharner: „Trotz dieser Entwicklung schätze ich die Arbeit und den Einsatz rund um die Vereinsleitung von Obmann Hans Kusolits und ich wünsche ihm für die weitere Entwicklung des SCE alles Gute und viel Erfolg.“