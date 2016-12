Die beiden Tennis-Aushängeschilder im Burgenland, der Osliper David Pichler (20) und der (noch etwas jüngere) Eisenstädter Michael Frank (14), drehen am Jahresende erst richtig auf: Frank ist derzeit in Florida bei der Orange Bowl am Start, David Pichler konnte dafür nach drei Wochen in Israel seinen ersten Sieg verzeichnen.

Im Einzel verlief der zweite Stopp der Future Tour für Pichler in Israel nicht nach Plan. Bereits in Runde zwei musste er nach drei Sätzen vom Platz — den zweiten konnte er noch deutlich für sich entscheiden, der dritte ging mit 6:1 an seinen slowakischen Konkurrenten Ivan Kosec. Der Doppelbewerb nahm für Pichler und seinen österreichischen Partner Maximilian Neuchrist aber ein glücklicheres Ende. In der ersten Runde mussten die beiden hart kämpfen, um das israelische Doppel Bar/Cukierman aus dem Bewerb zu werfen, erst im Match-Tiebreak fiel die Entscheidung zu Gunsten der Österreicher. Im Viertelfinale erwischten sie ein Freilos und zogen nach einem Halbfinalsieg in zwei Sätzen ins Finale ein.

Pichler holt ersten Doppel-Sieg in Israel

In einem wahren Krimi krönten sich die beiden — ebenfalls erst im Match-Tiebreak — zum Turniersieger. Auch diese Woche ist Pichler wieder in Israel im Einsatz, diesmal mit dem Portugiesen Bernardo Saraiva. Die erste Runde konnten die beiden ohne Punktverlust im zweiten Satz für sich entscheiden. Im Einzelbewerb geht David Pichler in Tel Aviv ausnahmsweise nicht an den Start.

Doppelsieg. David Pichler (links) holte sich beim dritten Stopp der Future Tour seinen achten Saisonsieg, diesmal im Doppel mit seinem österreichischen Partner Daniel Neuchrist. Auch diese Woche ist Pichler wieder in Tel Aviv am Start. | BVZ, zVg

Am anderen Ende der Welt ist unterdessen Michael Frank im Einsatz: Er spielt ab heute, Mittwoch, bei der Orange Bowl in Florida (USA), die als eines der wichtigsten Junioren-Turniere gilt. Als Finalist bei den ÖTV-Masters hatte er sich für das Event qualifiziert, das Vorbereitungsturnier am Wochenende musste allerdings wegen andauernder Regenfälle abgesagt werden.

Der Eisenstädter hat dabei gute Chancen, sich in der Weltklasse zu etablieren. Erst beim K2-Turnier in Bad Waltersdorf konnte er mit einem Sieg bei den unter 14-Jährigen seine Form unterstreichen – und gibt sich bescheiden: „Ich hoffe, dass ich die eine oder andere Überraschung schaffen kann, wir werden sehen, was möglich ist. Ich kenne die meisten Spieler nicht, daher ist es schwer, eine Prognose abzugeben.“