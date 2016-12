In der vergangenen Woche vertraten die Ruster und Eisenstädter Eishockey-Spieler das Burgenland gleich mit drei Siegen in der niederösterreichischen Landesliga. Die Raptors aus der Landeshauptstadt liegen damit weiter auf dem zweiten Tabellen-Platz.

Für beide Mannschaften startete die Erfolgswoche am Mittwoch jeweils mit einem Auswärtserfolg. Die Stormy Storks erkämpften in Stockerau ein 4:4, die Raptors konnten dagegen auch ihr Match in Niederösterreich gewinnen. Die Eisbären aus Trautmannsdorf ließen die Eisenstädter gleich neun Mal einnetzen und das Punkte-Maximum in dieser Woche auf ihr Konto schreiben.

Vor Heimpublikum konnten sich dagegen beide durchsetzen und einen Sieg im Liga-Exil verbuchen. Die Stormy Storks konnten dabei mit einer geschlossen starken Mannschaftsleistung einen 9:3-Sieg gegen die Hawks aus St. Pölten einfahren. Damit liegt das Eishockey-Team der Freistadt nun auf dem vierten Tabellenplatz.

Auch die Eisenstädter konnten zuhause — nach längerer Unterbrechung, da die Eismaschine zu streiken begann — mit ihren Fans einen Sieg feiern. Für Stockerau gab es bei der 6:2-Niederlage über breite Strecken nichts zu holen.