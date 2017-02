Derzeit vertritt der Union Eis- und Rollsportclub Eisenstadt (UES) das östlichste Bundesland bei der internationalen Austria Indoor Trophy — das Finale findet am 11. März in Mattersburg statt. Am Wochenende haben sich die heimischen Inlineskater bereits in Position gebracht.

Nach dem zweiten von drei Bewerben liegt der UES an dritter Stelle mit 449 Punkten. Davor liegen die steirischen Speedskater auf mit 484 Punkten dem zweiten Zwischenplatz, in Führung liegt mit fast uneinholbarem Vorsprung Inline Veseli-Team aus Tschechien. Die 668 Punkte der Gäste aus dem Nordosten werden dabei kaum mehr zu biegen sein.

Ein Durchgang besteht bei der Austria Indoor Trophy aus jeweils drei Distanzen pro Station und Altersgruppe: Einem Sprint, einem Langdistanz-Rennen und einem Eliminationsrennen, wo nach jeder Runde der oder die Letztplatzierte ausscheidet.

Die Titelverteidigung wollen die Burgenländer, die schon fünfmal den Bewerb für sich entschieden haben, aber noch nicht abschreiben. Vor dem Heimrennen gibt man sich kämpferisch: „Wir haben auch noch den einen oder anderen Trumpf im Ärmel“, meinte Michael Eisl, der Teamkapitän der burgenländischen Inline-Skater.