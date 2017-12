Der 15-jährige Dominik Horvath, er spielt für den SV Pamhagen, darf auf sein bisher erfolgreichstes Jahr in seiner jungen Schachkarriere zurückblicken. Die BVZ hat sich mit ihm über seinen steilen Aufstieg unterhalten.

BVZ: Sie starteten heuer erstmals in der Schach-Bundesliga. Wie waren Ihre Erfahrungen als 15-Jähriger in Österreichs höchster Spielklasse?

Dominik Horvath: Mit meinem ersten Antreten in der 1. Bundesliga bin ich durchaus zufrieden – vor allem mit dem Remis gegen die deutsche Nummer eins, Liviu-Dieter Nisipeanu. Da hat sogar nicht viel auf einen Sieg gefehlt. Ich habe natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt.

Was waren für Sie die Highlights unter den vielen Erfolgen des ablaufenden Jahres?

Das ist eindeutig: Im Sommer habe ich bei den Czech Open in Pardubice meine erste IM Norm zum Internationalen Meister geschafft, noch dazu als jüngster Spieler in der österreichischen Schachgeschichte. Insgesamt werden dafür drei Normen und eine ELO-Wertung von 2400 Punkten gefordert, der erste Schritt ist also getan. Als nächstes folgt hoffentlich der Großmeistertitel.

Sie waren auch bei der U14-Weltmeisterschaft in Uruguay am Start.

Die Teilnahme war natürlich ein großes Erlebnis. Bei der U14-Schnellschach-Europameisterschaft in Budvar, Montenegro, konnte ich sogar Silber gewinnen. Ab 1. Jänner bin ich bereits U16 Spieler, das ist mit neuen Zielen und Herausforderungen verbunden.

Wie sieht Ihr Programm für 2018 aus?

Bereits diese Woche fahre ich zu einem großen internationalen Turnier nach Krakau. Dabei starte ich in der Allgemeinen Klasse, also ohne Altersbeschränkung. Extrem freue ich mich auch schon auf das Gibraltar Chess Festival, wo ich in der Masters Gruppe mitspiele. Viele berühmte Top-Spieler nehmen daran teil, darunter auch die Nummer zwei, fünf und neun der aktuellen Weltrangliste. Außerdem will ich wieder IM-Normen machen und vielleicht sogarschon Internationaler Meister werden.