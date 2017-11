„Ziel unseres Vereins ist es, interessierten Skisportlern eine Plattform zu bieten, ihren Sport mit Gleichgesinnten optimal und mit viel Freude und Spaß ausüben zu können“, erklärte Obmann Thomas Haenlein auf der Jubiläumsfeier. Dieses Ziel verfolgt der Skiklub Eisenstadt (SKE) nun bereits seit 50 Jahren.

Mittlerweile ist der Kalender gut gefüllt

Den Anfang machte Alfred Schalk im Winter 1966/1967. Damals ging er mit Freunden in den nahegelegenen Skigebieten in Mönichkirchen und am Semmering, aber auch auf der Neubauer Wiese hinter dem ORF regelmäßig seinem Hobby nach und zählte zu den Skisport-Pionieren der östlichsten Landeshauptstadt.

Im Jahr 1967 gründete er mit einigen Kollegen dann den Skiklub Eisenstadt, der bereits in seinem Gründungsjahr den ersten Skikurs in Obertauern im Theodor Körner-Haus organisierte. Damals waren 16 Eisenstädter mitgefahren — zu Zeiten vor Skiliften und Pistenraupen.

Heutzutage ist man professioneller am Werk und der Kalender ist gut gefüllt: Trainings am Kitzsteinhorn im November und auf der Reiteralm im Dezember oder die Familienskiwochen sind nur einige der Aktivitäten, die sich der SKE für die heurige Wintersportsaison vorgenommen hat. Mitte Jänner geht es auf Skiwoche nach Madonna di Campiglio, im April laden die Eisenstädter Skifahrer und Skifahrerinnen für eine Woche nach Ischgl.

Interessierte für die Skiwoche in Ischgl können sich bis 15. Dezember auf der Homepage des SKE anmelden.