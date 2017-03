Die 34-jährige Osliperin hat in ihrer Karriere alles gewonnen, wovon man nur träumen kann — Staats-, Europa und Weltmeisterschaften. Nun gab Nicole Trimmel bekannt, dass sie nach der heurigen Saison ihre Boxhandschuhe an den Nagel hängen wird ( die BVZ hatte berichtet, siehe hier und unten).

Nicole Trimmel zu Besuch bei der BVZ. | Werner Müllner

„Ich spiele schon seit Längerem mit dem Gedanken aufzuhören. Vor allem nach meinem Kreuzbandriss war ich nicht sicher, ob ich noch einmal zurückfinde“, schildert die Ausnahmesportlerin der BVZ.

„Einerseits werde ich nicht ohne eine gewisse Wehmut aufhören, ich freue mich aber auch schon auf neue Herausforderungen und bin gespannt, was auf uns zukommen wird.“ Ihrem Sport wird Trimmel auf jeden Fall erhalten bleiben: Schon seit längerem besucht sie diverse Trainerausbildungen und -seminare, auch in einem Gremium des Sportministeriums ist sie bereits vertreten.

„Langweilig wird mir sicher nicht werden“

„Ich interessiere mich sehr für diverseste Ausbildungstätigkeiten, möchte aber etwa auch als Personal-Trainer aktiv werden und freue mich darauf, Vorträge in Firmen darüber zu halten, was die Wirtschaft vom Sport lernen kann.“

Für ihre letzte Saison hat Trimmel einen genauen Plan ausgearbeitet. „Zweite will ich nicht werden“, lässt die Osliperin durchblicken, dass sie noch immer heiß aufs Siegen ist. Fraglich ist, ob Trimmel noch ihren 20. Staatsmeistertitel erkämpfen kann — zeitgleich findet in Rimini ein Worldcup-Event statt, dem Trimmel den Vorzug geben würde.

Zurückblicken darf die erfolgreichste Kickboxerin der Gegenwart auf eine Karriere, in der kaum ein Titel fehlt. Am schönsten waren für sie aber der Heimsieg beim World Championship in Oslip und der Europameistertitel nach dem harten Weg zurück an die Spitze. Zum Kickboxen hat Trimmel übrigens über Bruce-Lee-Filme gefunden: Schon als Kind träumte sie von einem schwarzen Gürtel — eine echte Kämpferin!