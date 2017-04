Das Wetter spielt vielleicht verrückt, das wird die 22 Akteure beim Spiel zwischen dem Zweiten und Sensationsaufsteiger Andau gegen den schwächelnden Titelaspiranten Wallern kaum stören.

Am Sonntag, 16 Uhr, kann Andau die Liga auch an der Spitze noch einmal ganz spannend machen. „Wir spielen ohne Druck“, meint Trainer Christoph Tischler, wohlwissend, dass sein Team den Wallerner Vorsprung auf nur einen Punkt schmelzen lassen kann. Hat man sich schon mit dem Gedanken befasst, was im Fall der Fälle (Meistertitel) passiert. „Wir würden erst einmal feiern, das ist hier so üblich“, grinst Tischler. „Ich werde keinen meiner Spieler stoppen.“ Er muss wohl auf Tamas Buranyi verzichten, der sich in Sankt Georgen beim Torjubel (!) verletzte.

Spannend wurde das Liga-Ding erst durch den Golser 2:1-Erfolg in Wallern. Deren Trainer Bernhard Rainprecht tüftelt schon an der Taktik. „Die Partie gegen Gols war die beste Leistung im Frühjahr“, so der Coach. „Jetzt wird es Zeit, dass die Stürmer treffen.“