Ausgerechnet im ersten Spiel der Finalbegegnung riss die Siegesserie der Eisenstädter in der niederösterreichischen Landesliga: Im Eisenstädter Allsportzentrum mussten die Raptors von Coach Manuel Drlicek mit 3:6 vom Eis gehen. Die Gäste aus Mödling, die in dieser Saison dominierenden Dragons, starteten mit viel Druck ins Spiel – die Defense der Raptors hatte vor allem im ersten Drittel Mühe, der eingespielten Offense der Niederösterreicher etwas entgegenzuhalten.

Im zweiten Drittel fand die Heimmannschaft besser ins Spiel und konnte, nach einem frühen Treffer der Mödlinger, zweimal durch Benjamin Krammer einnetzen. Aber auch nach dem zweiten Drittel ließ der Spielstand kaum mehr Hoffnungen zu, mit 2:5 hatten die Gäste den Raptors einen Dämpfer versetzt.

Nach einem weiteren Treffer der Dragons konnte sich zwar auch noch Thorsten Prior in die Torschützenliste eintragen, letztlich fiel die Niederlage mit 3:6 dennoch deutlich aus – lässt aber auch Optimismus für die nächste Begegnung in der Finalrunde im „Best of 3“ Modus zu.

Auch den Störchen aus Rust fehlte das Glück

Für den Titel müssten die Raptors aber die beiden übrigen Spiele für sich entscheiden. Auch eine zweite Mannschaft ist derzeit noch in den Play-offs vertreten: Die Stormy Storks spielten am Wochenende auswärts ihr erstes Match um den dritten Platz. Aber auch den Rustern fehlte Glück und Konstanz, um gegen die niederösterreichische Konkurrenz einen Sieg zu holen.

Obwohl das Team aus der Freistadt bereits mit 7:3 in Führung lag, konnte man den Sack nicht zumachen und so stellten die Eisbären aus Trautmannsdorf bis zum Ende des letzten Drittels noch auf 9:9. In der Verlängerung zogen die Burgenländer abermals den Kürzeren und mussten mit einer bitteren 10:9-Niederlage die Heimreise antreten.

Auch wenn für beide Teams aus dem Bezirk die Spiele nicht nach Wunsch verliefen, muss man jetzt weiter kämpfen und versuchen, das Ruder doch noch herumzureißen.