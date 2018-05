Am Sonntag fanden in Mattersburg die Burgenländischen Judo-Landesmeisterschaften 2018 für die Schülerklassen U10, U12, U14 und U16 statt. Insgesamt kämpften 107 Judoka in den verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen um die begehrten Titel.

Mit dabei waren natürlich auch wieder Athletinnen und Athleten aus dem Bezirk. Vanessa Klinger vom JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern sicherte sich mit einem Ippon-Sieg gegen Birgit Andruchowitz den Titel in der Klasse U16 bis 58 Kilogramm und holte sich damit die Goldmedaille ab.

Ihr Vereinskollege, Michael Freudenberger, holte sich mit einem Sieg im kleinen Finale gegen Alexander Palasser den tollen dritten Platz und somit die Bronzemedaille in der Klasse U12 bis 34 Kilogramm.

Der JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern zeigte damit einmal mehr, welch Talent und Können sich im Verein befindet und vertrat wieder den Bezirk mehr als würdig.